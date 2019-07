Epidemia de ebola din Congo a scapat de sub control: in 11 luni pandemia a facut 2.400 de victime dintre care 1.600 au decedat

Epidemia de ebola declansata in Congo este pe cale de a scapa de sub control. Afirma secretarul britanic pentru dezvoltare internationala, care cere ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa declare stare urgenta internationala. Maladia a facut sute de morti pana acum, potrivit protv.md.

Declansata acum 11 luni, epidemia a facut deja 2400 de victime, dintre care peste 1600 au decedat. Secretarul britanic pentru dezvoltare internationala a mers in Congo si a ramas ingrozit de cele vazute. Oficialul sustine ca politia locala ar ataca grupurile de angajati din sanatate care se ocupa de nimicirea virusului, iar asistentii medicali confirma acest lucru.

“ - Eu sunt asistent medical la centrul medical si am asistat la atac. Politistii au atacat centrul in jurul orei zece seara. A fost total neasteptat. Am fost ingroziti.”

Totodata, oficialul incurajeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a refuzat de trei ori pana acum sa declare epidemia de ebola din Republica Democratica Congo drept o urgenta internationala, sa o faca acum.

Rory Stewart, secretar de stat pentru dezvoltare internațională din Marea Britanie: “Ii incurajez politicos sa declare aceasta situatie o urgenta internationala din punct de vedere medical si asta pentru ca ar fi mai usor sa stranga fondurile financiare necesare. Este in mod clar o urgenta de sanatate publica”, a mai declarat acesta.

Oamenii sunt ingroziti si rezista cu greu maladiei.

“ - Ce putem sa credem despre facilitatile medicale, cand 90 la suta din persoanele care ajung in centre mor si numai 10 la suta se insanatosesc? Desigur, oamenii sunt speriati.”

Ebola este o maladie infectioasa, care se manifesta prin febra, oboseala sau dureri abdominale. Odata contractata, simptomele apar intre 2 si 21 de zile. In faze avansate, unii pacienti pot prezenta hemoragii interne si externe abundente, dar si insuficiente la nivelul mai multor organe. Pana acum nu a fost creat un vaccin impotriva acestui virus.