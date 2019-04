Epidemia de gripa s-a incheiat. Iata numarul total al deceselor inregistrate

gripa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gripa nu mai are caracter epidemic, a informat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. „Avand in vedere informatiile rezultate din analiza datelor epidemiologice, se concluzioneaza ca evolutia gripei nu mai are caracter epidemic”, a transmis INSP. Conform sursei citate, in saptamana 8 - 14 aprilie activitatea gripala a continuat trendul descendent, avand o intensitate scazuta, raspandire locala in unele judete din zona de centru a tarii si cazuri sporadice in restul tarii. „Morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai scazuta comparativ cu cea inregistrata in saptamana precedenta. Numarul total de ca ...