Epidemia de gripa s-a incheiat oficial dupa aproape 3 luni

Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca activitatea gripala a continuat trendul descendent si in ultima saptamana, avand o intensitate scazuta, cu raspandire locala doar in unele judete. Evolutia gripei nu mai are caracter epidemic, iar numarul total al cazurilor de infectii respiratorii acute a fost in scadere fata de perioada anterioara.