Epidemie de coronavirus: 6 romani de pe nava de croaziera Diamond Princess vor sa vina in tara

O aeronava italiana va asigura, in cursul zilei de joi, transferul unui grup de cetateni europeni care se afla pe vasul de croaziera Diamond Princess catre Uniunea Europeana, iar pana in prezent 6 romani - 2 pasageri si 4 membri ai echipajului - si-au exprimat dorinta de a reveni in tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.