Epidemie de hepatita la Constanta in 2019: Este Ziua mondiala de lupta impotriva hepatitei. Sfaturi privind prevenirea bolii mainilor murdare

Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei este marcată anual la data de 28 iulie, urmare a unei iniţiative din 2008 a Alianţei Mondiale pentru Hepatită (AMH).

(AMH). Data de 28 iulie a fost aleasă şi în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Blumberg (28 iulie 1925 - 5 aprilie 2011), laureat al Premiului Nobel, cel care a descoperit virusul hepatitei B.

„Procedurile specifice sunt în derulare. Nu se impune suspendarea cursurilor în cazul celor două unități”, a mai transmis atunci inspectorul.

„Știm cu toții că hepatita se numește boala mâinilor murdare. De aceea trebuie să fim atenți nu doar să ne spălăm pe mâini cât mai des, ci și să evităm spațiile sau localurile cu igienă precară. Multe persoane pot fi purtătoare ale acestei boli fără a avea niciunul dintre simptomele care ne-ar trimite la medic”, transmite Primăria Constanța într-un comunicat de presă din data de 11 octombrie 1019.

Tema prin care s-a marcat în 2019 această zi a fosthttps://www.who.int/.afectează 325 de milioane de oameni din întreaga lume, provocând 1,4 milioane de decese pe an. Hepatita este a doua boală infecţioasă ucigaşă majoră după tuberculoză şi de 9 ori mai mulţi oameni sunt infectaţi cu hepatită decât cu HIV. Hepatita poate fi prevenită, este tratabilă, iar în cazul hepatitei C, curabilă. Cu toate acestea, peste 80% dintre persoanele care trăiesc cu hepatită nu beneficiază de servicii de prevenire, testare şi tratament.În anul 2020, Inspectorul școlar Marinela Natalia Mrejeru a transmis faptul că, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 din Constanța a fost semnalat un caz de hepatită.De asemenea, a fost înregistrat și un caz de scarlatină, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 47 Lumea Poveștilor Constanța.Reamintim că în luna decembrie a anului 2019, la Grădinița nr. 8 din Constanța a fost înregistrat și un caz de meningită virală.Pe perioada campaniei din 2019 cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei, OMS solicită tuturor ţărilor şi partenerilor să promoveze tema "Investeşte în eliminarea hepatitei". Ţara gazdă pentru Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei în 2019 este Pakistanul. Evenimentele globale vor avea loc la Islamabad, în Pakistan, în perioada 27-28 iulie 2019, se mai arată pe site-ul https://www.who.int/.Amintim că, peste 130 de persoane au fost spitalizate în ultimele trei luni în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța cu hepatită acută virală tip A, dintre care o sută de copii cu vârsta cuprinsă între 1-14 ani, anul trecut.Medicii specialiști recomandă să respectăm regulile de igienă personală și să fim mai atenți la igiena copiilor, având în vedere că cele mai multe cazuri sunt înregistrate în rândul celor mici.Prin urmare, reprezentanțiine îndrumă să prevenim prin vaccinare și/sau să ne spălăm cât mai des pe mâini.În 2018, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei,s-a concentrat asupra testării şi tratării hepatitelor, pentru a putea fi atins obiectivul de eliminare până în 2030. Un comunicat de presă altransmis la 28 iulie 2018 informa că, în ultimii trei ani, pacienţii din România au avut acces la tratamente inovatoare pentru stadii incipiente ale hepatitei virale C. Astfel, în anul 2015 a fost aprobat tratamentul fără interferon al pacienţilor cu hepatită C, prin mecanismul cost-volum-rezultat. Accesul la tratamentul împotriva hepatitei C a crescut de la 5.800 pacienţi în 2016 la 12.000 pacienţi în 2017, menţiona comunicatul amintit.Totodată,a marcat această zi în 2018 prin mai multe acţiuni de testare şi informare desfăşurate în toată ţara. APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din întreaga ţară. Cu sloganul "Pentru drepturile tale!", organizaţia militează pentru creşterea gradului de depistare şi accesul la tratament.Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România a anunţat la 17 ianuarie 2019 demararea proiectuluiiniţiativa fiind structurată pe mai multe etape. Proiectul include realizarea unor studii comparative la nivel regional (România, Bulgaria, Serbia şi Macedonia de Nord), precum şi campanii de informare şi de testare pentru depistarea virusului hepatitic C în diferite comunităţi locale, scrie agerpres.ro.De asemenea, printr-un comunicat de presă din 17 mai 2019, APAH-RO a anunţat lansarea celei de-a doua ediţii a "Săptămânii româneşti a testării", parte a "Spring European Testing Week", campanie în cadrul căreia persoane din mai multe judeţe din ţară au ocazia să se testeze, în mod gratuit, pentru virusurile hepatitice B şi C.Acţiunile de testare s-au desfăşurat în localităţi din judeţelese menţiona într-un comunicat al APAH-RO.este o iniţiativă care încurajează asociaţiile de pacienţi, profesioniştii din sectorul medical şi reprezentanţii autorităţilor să colaboreze pentru a intensifica acţiunile de testare şi pentru a creşte gradul de conştientizare cu privire la necesitatea diagnosticării timpurii a hepatitelor şi HIV. În cursul anului 2018, APAH-RO a testat peste 2.000 de persoane prin intermediul diferitelor acţiuni desfăşurate. Asociaţia susţine şi este implicată în mai multe campanii şi programe de testare la nivelul întregii ţării şi în anul 2019.Conform unui sondaj de opinie realizat la sfârşitul anului 2018 la cererea APAH-RO, aproximativ 70% dintre români nu s-au testat niciodată pentru depistarea unei forme de hepatită.Sursa foto: synevo.ro