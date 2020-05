Epidemiologul care a proiectat blocarea Angliei a demisionat din grupul guvernamental dupa o intalnire cu iubita

Un epidemiolog britanic de vârf a cărui proiecție a mortalității a generat înăsprirea restricțiilor în Marea Britanie a demisionat, marți, din grupul consultativ științific al guvernului, după ce a recunoscut că a încălcat regulile de distanțare socială pentru a se întâlni cu iubita. Neil Ferguson, epidemiologul ale cărui proiecții înfricoșătoare privind mortalitata cauzată de COVID-19 […] The post Epidemiologul care a proiectat blocarea Angliei a demisionat din grupul guvernamental după o întâlnire cu iubita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.