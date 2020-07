Epidemiologul Molnar Geza spune cand va fi depașit al doilea varf al epidemiei

Epidemiologul Molnar Geza a afirmat, sâmbătă, la Digi24, că numărul mare de cazuri din ultima vreme nu este răspândit egal în toată țara iar în acest moment România trece printr-o “revenire” a primului val de îmbolnăviri, care va trece în maxim două săptămâni. Medicul consideră că izolarea este un act medical iar carantina unul administrativ, iar persoanele […] The post Epidemiologul Molnar Geza spune când va fi depășit al doilea vârf al epidemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.