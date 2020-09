Episod amuzant: Boris Johnson a incurcat animalele intr-o declarație despre 'cocoașele' epidemiei de coronavirus

Premierul britanic Boris Johnson şi-a îndemnat joi conaţionalii să dea dovadă de "duritate" în prezent pentru a se putea bucura de Crăciunul mult îndrăgit, comparând pandemia de coronavirus cu un dromader cu două cocoaşe, relatează AFP şi dpa.

"Deci am putea opri a doua cocoaşă a dromaderului, am putea aplatiza a doua cocoaşă. Dromader sau cămilă? Nu-mi mai aduc aminte dacă dromaderul sau cămila are două cocoaşe. Hmmm. Verificaţi", a declarat premierul pentru tabloidul The Sun.

Dromaderul sau cămila africană are o singură cocoaşă, iar cămila asiatică, sau bactriană, are două, menţionează dpa.

În martie, la începuturile pandemiei, Boris Johnson se angajase să "aplatizeze sombrero-ul", celebra pălărie mexicană, referindu-se tot la reprezentările grafice ale evoluţiei acesteia, aminteşte AFP.

Premierul britanic a făcut totodată apel la concetăţeni să respecte interdicţia de a forma grupuri mai mari de şase persoane, inclusiv copii, atât în interior cât şi în exterior, valabilă în Anglia. Celelalte membre ale Regatului Unit decid propriile reguli sanitare.

Johnson a subliniat că vrea să evite un nou lockdown, care ar avea efecte devastatoare pentru mediul de afaceri şi economia deja slăbită, dar a precizat că se are în vedere reintroducerea unor restricţii privind programul pub-urilor din Anglia.

Numărul infectărilor raportate cu noul coronavirus în Marea Britanie, în creştere în ultimele săptămâni, a fost de aproape 4000 miercuri, numărul total de contaminări începând din martie ajungând la 378.000, cu peste 41.500 de decese asociate, cel mai ridicat bilanţ din Europa.