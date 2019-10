Episod delicat la audierea miniștrilor: Teodorovici a ridicat 'speța Barna' / REPLICA ministrului - UPDATE

Fost ministru al fondurilor europene, Eugen Teodorovici (PSD), i-a spus marti ministrului propus de PNL la acest portofoliu, Ioan Marcel Boloș, la audierile din comisiile de specialitate, sa fie atent la 'speța Barna'. Teodorovici a zis ca umbla informatii ca la minister se intampla lucruri care ridica semne de intrebare legat de ascunderea unor documente care au legatura cu proiectele in care a fost implicat Dan Barna si i-a cerut viitorului ministru sa nu ascunda nimic. Prezent in sala, Barna a ridicat mana sa ia cuvantul, dar presedintele de sedinta nu l-a vazut. Orban si Turcan, prezenti in sala, nu au zis nimic.

Dupa ancheta Rise Project legata de proiectele din fonduri UE derulate de Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale le-a zis colegilor din partid ca jurnalistii au primit diferite informatii tocmai din ministerul fondurilor UE.

UPDATE „Ii multumesc dlui senator pentru sprijinul pe care ni-l ofera in ce priveste informatiile cu privire la cazul Barna. Procedura legala impune transparenta pe care trebuie sa o avem in relatia cu organele de cercetare. Cuvantul de ordine o sa fie transparenta”, a zis Boloș.