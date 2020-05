Episod delicat pentru Ludovic Orban: CTP semnaleaza 'cea mai antipatica' ieșire a premierului

Cristian Tudor Popescu (CTP) a apreciat duminică seara la Digi24, că episodul de duminică în care, într-o conferință de presă în fața sediului MAI, premierul Ludovic Orban a acuzat jurnaliști că îi pun 'întrebări deranjante', reprezintă „probabil cea mai antipatică ieșire” a șefului Guvernului.

„Dl Orban refuza pur si simplu sa recunoasca aceasta grava greseala pe care o reprezinta cele 3 zile de relaxare totala. Orice justificari ale domniei sale sunt anulate de propria declaratie ca in aceste zile, o declaratie de mare inteligenta,se vor da mustarari, nu amenzi. Cam ce putea sa urmeze dupa asa o declaratie? A fost probabil cea mai antipatica iesire a premierului Orban din aceasta epidemie. Le spune jurnalistilor de acolo ca 'Imi puneti intrebari deranjante'. Pai trebuie sa ii puna intrebari aranjante? Pai de asta sunt acolo, sa puna intrebari deranjante. Ce-i asta?

In legatura cu fiecare subiect ridicat de jurnalist, dl Orban a fost lamentabil in raspunsuri. De pilda, a spus ca nu s-a asteptat (la numarul ridicat de romani care au vrut sa intre in tara prin vama Nadlac). Pai nu au spus dl Orban si dl Iohanis ca daca veniti in tara intrati in carantina asa ca mai bine nu veniti? Acum cand se ridica carantina cum sa nu te astepti ca vin oamenii cu zecile de mii?”, a comentat CTP.

