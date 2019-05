Episodul 4 din Game of Thrones a fost lansat. Ce greseala au observat fanii - FOTO

GoT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seria „Game of Thrones" continua cu episodul patru, in cadrul caruia are loc o reuniune pentru a sarbatori eroismul personajului Arya Stark. Fanii serialului au observat un pahar de cafea de la Starbucks uitat in cateva cadre, potrivit Daily Beast. In cadru, apare Daenerys Targaryen, care sta la o masa, pe care este paharul de cafea. Game of Thrones: Al treilea episod a doborat recordul de mesaje pe Twitter pentru un serial Lansat in 2011, serialul „Game of Thrones” a captivat de la un sezon la altul din ce in ce mai multi telespectatori. In 2014, a devenit serialul HBO cu cea mai mare audienta, detronand renumita productie „The Sopranos”. Ultimul episod din sezonul al saptelea ...