La inceputul anilor 2000, era una dintre cele mai cunoscute artiste. Facea parte din formatia ”Class” care scotea hit dupa hit. Era admirata de toti barbatii si invidiata de toate femeile. Corpul sau de manechin intorcea toate capetele cand mergea pe strada. Anii au trecut si s-a retras din lumina reflectoarelor. Acum, se pare ca a abandonat orice dieta si a pierdut lupta cu kilogramelor.

Anca Badiu a fost greu incercata

Cantareata nu a avut un parcurs prea lin in viata. Dupa destramarea de trupa Class, cariera sa muzicala s-a stins usor- usor. Si cum un necaz nu vine niciodata singur, artista si-a pierdut si una dintre cele mai dragi persoane. Fratele sau a murit in conditii suspecte in timp ce se afla la munca in Spania.

Toate acestea n-au facut decat sa adanceasca depresia despre care artista vorbise de-a lungul anilor, in nenumarate randuri. Anxietatea si depresia si-au spus cuvantul si se pare ca a pierdut si lupta cu kilogramele.

A fost surprinsa pe strada intr-o tinuta all-black. Stim ca, de obicei, culoarea negru iti ofera senzatia unei siluete mult mai subtiri. Poate acesta este motivul pentru care Anca Badiu a ales sa poate o bluza larga si o pereche de colanti negri. La acestea a asortat o pereche de ghete UGG, intr-o nuanta de albastru.

Era celebra in Romania in anii 2000, dar acum nimeni nu o mai recunoaste: ”Am vrut sa ma sinucid”

„S-a tot spus ca eu am intrat in depresie din cauza faptului ca ma ingrasasem. Nu este adevarat. Depresia mea a pornit de la neimplinirile profesionale. Piesa mea «Hello», o piesa la care am muncit foarte mult a intrat doar pe un singur radio si m-am suparat foarte tare. Pentru ca nimic nu ma doare mai tare decat o neimplinire profesionala. De atunci s-a declansat depresia. Am fost la doctor, iar acum inca sunt pe antidepresive.(…) Am si prietenii langa mine. Ma ajuta foarte mult. Ma rog foarte mult la Dumnezeu si ma simt foarte bine cand fac asta si bineinteles iau antidepresive. Daca nu as fi mers la medic sa ma ajute cu depresia, nu mai existam astazi. Am vrut sa ma sinucid de cateva ori“ “, a povestit cantareata, in urma cu ceva timp.

