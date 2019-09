ERA IN COMA cand a ramas INSARCINATA! Parintii au fost socati cand au aflat cum s-a intamplat asa ceva

Cazul acesta a ingrozit opinia publica din Argentina si a starnit dezbateri aprinse despre siguranta pacientilor aflati in coma in spitale.

Medicii au ramas socati atunci cand au observat in urma unor teste ca o tanara care fusese tinuta in coma in spitalul lor, a ramas insarcinata. In urma unei anchete interne desfasurate impreuna cu autoritatile locale, s-a dovedit ca acest lucru s-a putut intampla doar in urma unui abuz sexual bolnav.

Desi autorul faptei ingrozitoare nu a fost inca identificat, cercul de suspecti este foarte larg deoarece fata a intrat in contact cu mai multi membri ai familiei si cu personalul spitalului.

Rudele inca nu au declarat daca vor ca fetei sa i se faca un avort, dar au ales sa nu faca plangere.

Iata opinia unui doctor (Arthur Caplan) despre posibilitatea ca acest lucru sa se intample: ,,O persoana poate fi in coma, ceea ce inseamna ca se pot trezi, sau pot fi permanent inconstienti, sau pot fi in moarte cerebrala. In toate aceste cazuri este posibila sa aduci la termen un fetus, dar depinde de cat de departe esti in sarcina”.

In anul 1996, New York Times a scris despre un caz similar: o fata de 29 de ani ramasese insarcinata dupa ce fusese in coma timp de 10 ani. Dupa ce a dat nastere unui baietel, acesta a fost considerat drept singurul caz cunoscut in care o femeie a dat nastere unui copil conceput in stare de coma. Femeia a murit la un an de la nastere, copilul a fost crescut de mama fetei, iar abuzatorul sexual, care facea parte din echipa medicala a spitalului, a fost incarcerat.

