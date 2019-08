Era in concediu in Grecia si zilnic a trecut pe langa masina asta cu numere de Constanta! S-a apropiat, a apasat pe manerul portierei si a avut un soc

masina

O tanara a mers in concediu in Grecia. Timp de o saptamana a trecut zi de zi pe langa o masina cu numere de Constanta. La un moment dat, si-a facut curaj si a mers la autoturism, a apasat pe manerul portierei si a avut un soc cand a vazut asta.



Nicoleta B. a avut parte de o intamplare mai putin obisnuita in concediul pe care l-a petrecut in Grecia. Timp de o saptamana femeia a trecut zi de zi pe langa o masina cu numere de Constanta parcata intr-un loc ferit. I s-a parut ciudat si la un moment dat s-a apropiat de masina si a descoperit cu stupoare ca autoturismul era descuiat, fapt ce a dus-o cu gandul ca ar fi putut fi furat.



”Nu stiu daca procedez corect, dar ma gandesc ca e posibil sa ajut cu ceva... fiind in concediu de mai bine de o saptamana in Grecia, trecand aproape zilnic pe langa acest autoturism, vazand ca este din Constanta si vazand in acelasi timp ca nu arata prea bine (se pare ca a trecut ceva timp de cand este aici), mi-am permis sa merg sa vad daca este lovita sau stricata...am observat cu stupoare ca sigurantele usilor sunt deschise, ceea ce m-a speriat si m-a dus cu gandul la un posibil furt...dati un share va rog poate gasim propietarul.Masina se afla in zona Serres mai exact la The bridge of River Strimonas! Multumesc”, a scris femeia in dreptul imaginii cu masina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.