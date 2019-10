Era in statia de autobuz cand un barbat periculos a venit la ea si i-a cerut banii si telefonul. In 2 secunde l-a facut sa fuga fara sa tipe, fara sa-l loveasca. Cum a scapat fata de talhar e de-a dreptul uimitor

Julie

Julie Dragland, o femeie de 32 de ani din California a trecut prin experienta vietii eu atunci cand astepta trenul in orasul Daly.



Femeia s-a asezat pe unul dintre scaunele de pe peron si si-a deschis telefonul. Cineva pe care nu a apucat sa-i vada fata i-a strecurat un biletel in poala.



Pe bilet scria ca trebuie sa ii dea portofelul celui din spatele ei fara sa se intoarca, altfel va fi ranita.



„In acest moment sunt indreptate catre tine doua arme. Daca vrei sa traiesti, da portofelul si telefonul celui din spatele tau. Nu te intoarce cu totul si fii discreta.”, erau cuvintele scrise pe bucata de hartie.



Julie traia un cosmar. Nu voia sa ii dea bunurile, asa ca a incercat sa semnalizeze cuiva ca are nevoie de ajutor. A soptit cuvantul „ajutor” in speranta ca cineva ii va putea citi pe buze, dar din pacate, incercarea ei nu a atras atentia nimanui.



La un moment dat, femeia si-a amintit de un episod din serialul „Lege si Ordine” si a incercat tactica invatata acolo. S-a culcat pe o parte, si-a inchis ochii si a inceput sa se miste de parca avea o criza de epilepsie.



„Probabil ca am aratat ridicol. Am inceput sa plang si sa tremur”, a declarat Julie.



Chiar si asa, tactica a functionat, multi oameni s-au apropiat de ea pentru a-i acorda primul ajutor. Femeia le-a dat biletelul pe care il primise. In confuzia creata, talharul s-a facut nevazut.



Politia a examinat mai tarziu filmarile in care aparea barbatul care i-a dat biletelul Juliei, dar nu au reusit sa identifice barbatul rau intentionat.

