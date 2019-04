Era o femeie normala pana cand aceasta boala a pus-o la pat! Alina, o tanara de 28 de ani vrea sa aibe o sansa la o viata normala! Iata cum puteti ajuta

Alina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alina, o fata de 28 de ani vrea sa aiba sansa sa se trateze de o boala grea, care se agraveaza pe zi ce trece: boala Lyme. In 2007, Alina a inceput sa se simta rau brusc : lesina, sau avea stari de lesin zilnic, palpitatii, dureri in piept, vertij, probleme cu respiratia, probleme de memorie, concentrare. Au urmat tot felul de vizite si controale medicale, insa doctorii nu au reusit sa ii puna un diagnostic concret, recunoscand ca acest caz e un mister medical. Pe zi ce trecea, starea de sanatate a Alinei se deteriora tot mai mult, aparand noi si noi simptome, astfel ca aceasta a ajuns in scurt timp la pat cu dureri inimaginabile de piept, muschi, oase, probleme neurologice (vertij, parestezii, lipsa de coordon ...