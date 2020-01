Era sau nu subprefect Ionut Done in momentul in care a semnat incetarea mandatului viceprimarului Antoaneta Prodan de la Castelu?

Viceprimarul comunei Castelu, Antoaneta Prodan, contestă ordinul de încetare a mandatului de consilier local al CL Castelu, semnat pe 18 decembrie 2019, de fostul subprefect Ionuţ Done. Dosarul 262/118/2020 a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa pe 16 ianuarie a.c. şi are ca obiect anulare act administrativ.



Pârâţi în acest dosar sunt prefectul judeţului Constanţa şi Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa. Ordinul de încetare a mandatului Antoanetei Prodan este datat 18 decembrie 2019. În aceeaşi zi, era publicată în Monitorul Oficial nr. 1018 hotărârea nr. 939 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către Ionuţ Done.



Hotărârea fusese adoptată în şedinţa de Guvern din 17 decembrie, care s-a încheiat aproape de miezul nopţii. Potrivit propriilor afirmaţii, Done ştia că nu mai este subprefect încă din prima parte a zilei de miercuri, 18 decembrie 2019.



Pe ordinul de încetare a mandatului viceprimarului din Castelu nu apare ora la care a fost semnat, însă există metode prin care se poate stabili dacă acesta a fost ultimul ordin pe care Done şi-a pus semnătură. Cert este că adresa ANI prin care Antoaneta Prodan pierduse procesul cu instituţia ajunsese la Prefectură cu multe săptămâni înainte de semnarea ordinului de către Done.



Contactat telefonic, acesta a spus că probabil în ziua de 18 decembrie i-ar fi parvenit hârtia din partea juriştilor Instituţiei Prefectului. Totodată, Done a afirmat că, din punctul său de vedere, ordinul a fost semnat în timpul mandatului de subprefect, chiar dacă în ultima zi sau mai exact în ziua din care nu a mai fost subprefect. Acest lucru urmează să îl stabilească instanţa de judecată la termenele din dosar.



Există informaţii că ordinul ar fi fost semnat când Done nu mai deţinea funcţia de subprefect şi după ce Antoaneta Prodan a refuzat propunerea PSD să candideze din partea acestora la alegerile locale din acest an. Totodată, este interesant de ce Ionuţ Done nu a ţinut cont de legea promulgată de preşedintele Klaus Iohannis în martie 2019, cea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi a demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.



Senatul a hotărât pe 4 martie 2019, în calitate de for decizional, ca răspunderea civilă, administrativă sau disciplinară pentru faptele privind existenţa conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate în cazul persoanelor aflate în exercitarea funcţiilor publice să fie înlăturată dacă s-a depăşit termenul general de prescripţie de trei ani.



Antoaneta Prodan se judeca cu ANI din 2016



În luna decembrie 2015, Agenţia Naţională de Integritate anunţa că a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a 30 de aleşi locali, dintre care şase primari, 11 viceprimari, 12 consilieri locali şi un fost ales local. Unul dintre cei intraţi sub lupa inspectorilor de integritatea este chiar viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Castelu, Antoaneta Prodan. Potrivit ANI, viceprimarul „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie 2012 - 20 noiembrie 2013, întrucât a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliile de Administraţie ale Colegiului „Dobrogea“ Castelu (în perioada 17 octombrie 2012 - 19 noiembrie 2013), Școlii Gimnaziale nr. 1 Castelu (10 septembrie 2012 - 09 septembrie 2013) şi Școlii Gimnaziale „Iuliu Valaori” Nisipari (25 iunie 2012 - 20 noiembrie 2013), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003“. Prodan a pierdut definitiv procesul în 2019.



Viceprimarul a precizat că este vânată politic şi consideră că acesta este motivul pentru care fostul subprefect a semnat ordinul de încetare a mandatului său de ales local în ultima zi de mandat. Antoaneta Prodan este membru PMP.

Va urma.



Citeşte şi:

Subprefectul Ionuţ Done, demis de Guvern. Comanda a fost preluată de subprefectul Șenol Ali



Antoanetei Prodan nu îi convine eticheta de „incompatibilă“. Viceprimăriţa de la Castelu, la judecată cu ANI