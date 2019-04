''Erasmus+“Mobile applications to ease learning for students'' la Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu''

Liceul Tehnologic Agricol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada septembrie 2017-august 2019 Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" din Miroslava deruleaza un Parteneriat Strategic Erasmus+“Mobile applications to ease learning for students”, alaturi de parteneri din Grecia, Turcia si Polonia. Proiectul vizeaza dezvoltarea de aplicatii utile invatarii pentru telefoanele care utilizeaza sistemul de operare Android. In cadrul acestui proiect, in intervalul 25-29 martie 2019, a avut loc cea de-a patra activitate de invatare organizata de catre partenerul grec, Music School of Komotini din Komotini, Grecia. La aceasta activitate Liceul din Miroslava a fost reprezentat de 5 elevi: Radu Mihai Bahrim, Andrei Bahrim, ...