Șerban Nicolae a demisionat din PSD: Am fost tras pe tușa ca așa vor adversarii politici

Senatorul Șerban Nicolae a decis să demsioneze din PSD, după ce nu a fost pus pe lista pentru alegerile parlamentare. Șerban Nicolae susține că el ar fi trebuit să fie recompensat pentru ceea ce a făcut în calitatea sa de parlamentare, iar eliminarea sa este ca și cum România l-ar fi scos pe Gheorghe Hagi […]