Șerban Nicolae anunța ca vrea șefia PSD: 'Am incercat sa candidez acum 4 ani'

Șerban Nicolae ar putea fi viitorul președinte al PSD! Liderul senatorilor social-democrați a declarat, marți seara, după ședința CEX, că ar putea candida la șefia partidului.

”Nu exclud nicio variantă. Am încercat să candidez acum 4 ani. Mă mai gândesc dacă voi candida. Eu am fost împăotriva excluderilor, de principiu (n.r.despre revenirea Gabrielei Firea). Codrin Ștefănescu categoric mai are viitor în partid.”, a spus Șerban Nicolae.

Citește și: Moise Guran îl pune la zid pe Klaus Iohannis:’Acest guvern trebuie să plece, dacă ești serios’ .