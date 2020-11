Șerban Nicolae: De ce nu putem amana parlamentarele precum localele? Este un act criminal al PNL

Reprezentanţii Partidului Ecologist Român susţin că este necesară amânarea alegerilor parlamentare pentru data de 14 martie, în condițiile creșterii alarmante a numărului zilnic de infectări. Cătălin Ivan, care deschide lista PER la Camera Deputaţilor în Iaşi a afirmat că organizarea alegerilor pe 6 decembrie este „crimă cu premeditare”. La rândul său, Şerban Nicolae, primul pe […] The post Șerban Nicolae: De ce nu putem amâna parlamentarele precum localele? Este un act criminal al PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.