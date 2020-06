Șerban Nicolae și Titus Corlațean taxeaza decizia lui Klaus Iohannis legata de Ziua Trianonului: O conduita perseverent anti-romaneasca

Senatorii PSD Șerban Nicolae și Titus Corlățean afirmă vineri, într-un comunicat de presă comun, că decizia președintelui Klaus Iohannis de a sesiza CCR cu privire la legea pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon reprezintă un gest anti-românesc.

„Parlamentul României a adoptat propunerea legislativă privind declararea zilei de 4 Iunie ca „Ziua Tratatului de la Trianon” transmițând-o, în urmă cu mai bine de două săptămâni, la promulgare. Am considerat inacceptabilă tăcerea domnului Iohannis Klaus Werner care ieri, 4 iunie 2020, a ignorat cu desăvârșire evenimentul unic al împlinirii Centenarului Tratatului de la Trianon. Am considerat descalificantă lipsa oricărei reacții din partea Președintelui României, a primului ministru și a ministrului afacerilor externe la declarațiile și acțiunile din interiorul și din exteriorul țării menite să discrediteze evenimentul și să consacre conotații negative ale Tratatului de la Trianon Am considerat nejustificată întârzierea promulgării care a făcut ca legea adoptată de Parlament să nu intre în vigoare înainte de momentul aniversar al Centenarului.

La doar o zi după împlinirea a o sută de ani de la unul dintre cele mai importante evenimente din istoria României în secolul XX, domnul Iohannis comite gestul care certifică faptul că avem de a face cu o conduită perseverent anti-românească. Gesturile de care am amintit nu au fost întâmplări și nici simple inacțiuni. Conștient și intenționat, domnul Iohannis a minimalizat, discreditat sau ignorat toate evenimentele semnificative care, în urmă cu o sută de ani, au determinat înfăptuirea celui mai înalt ideal al românilor, România Mare - intrarea României în Primul război mondial, pentru eliberarea Transilvaniei (1916), istoricele bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz (1917), exprimarea voinței populare de unire cu România de la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia (1918), eliberarea Ungariei de pericolul bolșevic (1919) și încheierea Tratatului de la Trianon (1920).

Sesizarea transmisă Curții Constituționale este un înscris jenant ce nu merită a fi comentat pe fond. Este doar instrumentul unei rușinoase acțiuni de întârziere a consacrării normative a zilei de 4 Iunie ca „Ziua Tratatului de la Trianon”. Mai devreme dau mai târziu, dreptate se va face. Iar meschinii politruci se vor reîntoarce în anonimatul rușinii.

Istoria României nu poate fi umilită sau discreditată. Ziua Tratatului de la Trianon va fi consacrată prin lege, sărbătoare națională a tuturor românilor! Trăiască România!”, au transmis cei doi senatori PSD.