Erbicidul glifosat, cu potential cancerigen, gasit in cereale pentru copii

erbicidul glifosat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul de lucru pentru mediul inconjurator (EWG) din Statele Unite precizeaza ca a gasit, din nou, o substanta otravitoare in cerealele pentru copii. Mai exact, 26 dintre cele 28 de tipuri de cereale si snack-uri populare testate contin niveluri peste limita admisa de glifosat, principalul ingredient al erbicidului Roundup - produs de Monsanto, care este folosit in combatere buruienilor, informeaza prevention.com. Raportul precizeaza ca nivelurile de glifosat gasite in produsele testate, inclusiv in cerealele Cheerios, care sunt comercializate si in Romania, au fost mai mari decat nivelurile admise. EWG a testat anul trecut 45 de produse pe baza de ovaz si a identificat glifosat in 43 dintre ele. A ...