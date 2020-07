Erdogan respinge criticile privind transformarea Sfanta Sofia in moschee

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sâmbătă criticile internaţionale privind transformarea fostei bazilici Sfânta Sofia din Istanbul în moschee, afirmând că decizia ţine de "drepturile suverane" ale ţării sale, relatează AFP. "Cei care nu acţionează împotriva islamofobiei din propriile ţări (...) atacă dorinţa Turciei de a se folosi de drepturile sale suverane", a declarat Erdogan în cadrul unei ceremonii prin videoconferinţă. "Nu am luat această decizie în funcţie de ce spun alţii, ci pe baza drepturilor noastre, aşa cum am făcut în Siria, în Libia şi în alte părţi", a adăugat el. Autorităţile din Turcia au început sâmbătă inspecţiile la Sfânta Sofia pentru pregătirile logistice de transformare a fostului muzeu în moschee. Consiliul de Stat, cel mai înalt tribunal administrativ din Turcia, a acceptat vineri solicitarea mai multor asociaţii de revocare a unei măsuri guvernamentale din 1934 care conferea fostei bazilici Sfânta Sofia statut de muzeu. La scurt timp după decizie, Erdogan a anunţat că fosta bazilică bizantină din vechiul Constantinopol va fi deschisă la 24 iulie pentru rugăciuni musulmane ca moschee. Foto: (c) Murad Sezer /REUTERS Operă arhitecturală majoră construită în secolul al şaselea de bizantini care îşi încoronau acolo împăraţii, Sfânta Sofia este un sit inclus în patrimoniul mondial al UNESCO şi una dintre principalele atracţii turistice din Istanbul, cu circa 3,8 milioane de vizitatori în 2019. Convertită în moschee după ocuparea Constantinopolului de către otomani în 1453, ea a fost transformată în muzeu în 1934 de către liderul tinerei republici turce, Mustafa Kemal, dornic să o "ofere umanităţii". Foto: (c) Murad Sezer/REUTERS Mai multe ţări, în special Rusia şi Grecia, care monitorizează îndeaproape patrimoniul bizantin din Turcia, precum şi SUA şi Franţa, au avertizat Ankara să nu transforma Sfânta Sofia în loc de cult musulman, o măsură pentru care Erdogan, provenit dintr-un partid islamo-conservator, militează de mai mulţi ani. UNESCO şi-a exprimat regretul profund pentru această decizie "luată fără un dialog prealabil". Consiliul Ecumenic al Bisericilor, care reuneşte circa 350 de biserici creştine, în special protestante şi ortodoxe, şi-a exprimat sâmbătă la rândul său "tristeţea" şi "consternarea".AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Andreea Preda)