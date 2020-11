Eric Bicfalvi, eroul nationalei Romaniei la Belfast: "Vor veni multe calificari la Mondiale si Europene de acum incolo"

Marcatorul golului echipei nationale de fotbal a Romaniei in partida cu Irlanda de Nord, scor 1-1, Eric Bicfalvi, a declarat miercuri seara, la finalul meciului, ca sunt doua generatii foarte bune de jucatori in fotbalul romanesc care vor reusi in viitor sa califice prima reprezentativa la multe Cupe Mondiale si Campionate Europene, conform agerpres.ro.