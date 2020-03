Eric de Oliveira a vorbit despre conflictul cu Viitorul: Gica Popescu m-a facut bucatar

Eric de Oliveira a vorbit despre problemele pe care le-a avut la Viitorul. Acum, mijlocaşul brazilian, de 34 de ani, evoluează la FC Voluntari, formaţie la care a ajuns după despărţirea de echipa lui Hagi.

„M-am supărat pentru felul în care am fost tratat în ultimele 6 luni. Nu pot să spun că sunt supărat pe Gică Hagi, sunt pe felul în care am fost tratat. Nu cred că meritam. Domnul Gică Popescu s-a dus la Luchin şi m-a făcut bucătar. Bivolaru zicea că eu trebuia să am mai mult respect faţă de Hagi, pentru că m-a lăsat să plec liber în Qatar. Dar nu a fost chiar aşa, Viitorul a primit 50.000 de euro ca să pot pleca.

Dacă ei m-au făcut gras, de ce m-au adus a doua oara, dacă ştiau cum sunt? Eu am venit în momentul în care m-au rugat să vin să îi ajut. Am lăsat banii de acolo, pe care trebuia să îi primesc. Sunt recunoscător faţă de cei de la Viitorul, pentru oportunitate. Am câştigat două trofee, dar acum viaţa merge înainte", a declarat Eric, potrivit gsp.ro.

Eric a jucat în două perioade diferite la Viitorul. Prima dată a ajuns în iulie 2017, iar în ianuarie 2018 a plecat în Qatar la Al Markhiya Sports Club.

În ianuarie 2019 a revenit la Viitorul, iar în această iarnă a plecat la Voluntari.

În total, Eric a evoluat în 38 de meciuri în tricoul constănţenilor, marcând 17 goluri şi oferind 10 pase de gol.