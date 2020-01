Erik ten Hag, antrenor Ajax: Razvan Marin are o tehnica fabuloasa

Informațiile referitoare la posibila plecare a lui Răzvan Marin de la Ajax au circulat intens în ultimele zile, potrivit Mediafax.

Deși perioada de transferuri abia se află la început, tot mai multe zvonuri îl dădeau ca și plecat pe mijlocașul român de la formația olandeză, tehnicianul „lăncierilor”, Erik ten Hag, are în continuare așteptări și este decis să-i ofere șanse lui Marin.

Ten Hag a avut o intervenție pentru Fox Sports, citată de publicația Voetbalprimeur.nl, în care dezvăluie că îi oferă fostului jucător al lui Viitorul încrederea sa totală și că se va baza pe serviciile sale în planurile tactice pe care dorește să le pună în aplicare în viitorul apropiat.

Mai mult, olandezul a explicat motivele pentru care Marin nu joacă și i-a trasat jucătorului problemele de joc pe care trebuie să le rezolve pentru a prinde mai multe minute. „Răzvan este adesea implicat în acțiunile periculoase de gol, are putere în dueluri, are contribuția sa. El va trebui să acționeze mai repede, pentru că jucăm în spații foarte mici. Un exemplu bun care face asta este, de exemplu, Donny van de Beek, dar acum este altceva față de sezonul trecut. Nu este ușor să aduci jucători, plus că 50 la sută din achiziții nu reușesc.

Pentru jocul pe care îl practicăm este greu de estimat dacă se va impune sau nu. Poate să o facă sau nu. Răzvan are o tehnică fabuloasă, va trebui să o lege cu gândirea rapidă.” , a explicat tehnicianul lui Ajax.