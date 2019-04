Ernesto Valverde - Lionel Messi ne permite sa iesim din multe situatii periculoase. Nu ma voi scuza ca joaca la noi, este un adevarat noroc

Ernesto Valverde, tehnicianul formaţiei FC Barcelona, a declarat, marţi, că pentru echipa sa calificarea în semifinalele Ligii Campionilor este extrem de importantă, în contextul în care catalanii nu au mai ajuns în această fază a competiţiei din 2015 potrivit news.ro.

"Ne-am dorit foarte mult victoria mai ales că ultima oară am fost în semifinale în 2015. Anul trecut am avut o dezamăgire enormă când am fost eliminaţi de AS Roma în sferturi. Dar acum am pregătit bine acest meci, am avut câteva minute mai grele la început, dar apoi am dominat. Lionel Messi ne permite să ieşim din multe situaţii periculoase. Nu mă voi scuza că joacă la noi, este un adevărat noroc", a declarat Valverde.

FC Barcelona a învins, cu scorul de 3-0 (2-0), formaţia Manchester United. În tur, catalanii se impuseseră cu 1-0.

Felix Brych a dictat penalti în minutul 10 pentru FC Barcelona, dar a revenit asupra deciziei după ce a consultat asistenţa video.

Messi a marcat în minutele 16 şi 20, ultimul după o greşeală a lui De Gea, care a scăpat balonul în plasă. Couthinho a înscris şi el, în minutul 61, cu un şut spectaculos.

Cu reuşitele de marţi, primele în sferturile de finală ale Ligii Campionilor din 2013, Messi a ajuns la 110 goluri în această competiţie.