Eroare de calcul la Eurovision. Mai multe tari au fost afectate

European Broadcasting Union a anuntat ca o eroare a marcat calculul punctajelor finale de la Eurovision, astfel ca Marea Britanie, clasata ultima in concursul muzical, a primit un scor mai mic dupa reevaluarea facuta de oficiali, si nu a fost singura tara in aceasta situatie. Cantecul „Bigger Than Us", interpretat de Michael Rice, s-a clasat in finala de sambata noapte de la Tel Aviv pe ultimul loc, al 26-lea, cu 16 puncte, dintre care trei au fost acordate prin votul publicului. Dupa revizuirea scorului, punctajul acordat de juriile celorlalte tari participante a fost scazut la 8. Madonna a starnit controverse la Eurovision, cu un mesaj politic Oficialii Eurovision au anuntat ca modificarea a ...