Eroare de proiectare. Copacii de pe strada Buna Ziua vor fi plantați in afara trotuarelor

copaci 1024x683

Copacii care vor fi plantați de-a lungul străzii Bună Ziua, odată cu modernizarea arterei, vor fi așezați în afara trotuarului.

Plantarea inițială a acestora pe trotuar ar fi obturat accesul pietonal și este urmare a unei eroare de proiectare, a declarat astăzi primarul Emil Boc.

Municipalitatea caută acum soluții pentru identificarea unor fâșii de teren adiacente străzii, unde să fie plantați cei peste 100 de copaci care urmează să populeze zona.

O parte dintre aceștia au fost plantați pe trotuare, dar au fost scoși și vor fi puși în afara acestora.

„După ce am văzut poziția oamenilor, după ce am văzut cum arată în teren, am trecut peste decizia proiectanților și am dispus ca pe tot ce înseamnă trotuar pe Buna Ziua să nu fie plantați copaci, ci doar în afara ariei de doi metri. 11 sunt plantați în afara celor doi metri. Am dispus serviciului patrimoniu să identifice proprietarii și fie cu acordul lor, fie prin exproprieri pentru spații verzi, să începem demersurile pentru a mai lua un metru ca să putem planta copacii”, a declarat primarul Emil Boc.

Strada Bună Ziua, cu o lungime de peste un kilometru, se află în curs de reabilitare, urmând să fie lărgită la trei benzi de circulație, la care se adaugă două piste de biciclete și trotuare pe ambele sensuri ale străzii. Investiția, estimată la 11 milioane de lei, urmează să fie finalizată până în luna iulie.

