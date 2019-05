Eroarea din Game of Thrones, ”comoara” Starbucks: cati bani a castigat producatorul de cafea

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ultimul episod din Game of Thrones a inclus un pahar de cafea Starbucks. Acesta nu avea ce sa caute in cadru, dar designul personalizat al ambalajului a facilitat viralizarea. Conform estimarilor unor experti specializati pe monetizarea viralizarii, datorita gafei din Game of Thrones, Starbucks s-a bucurat de reclama gratuita in valoare de 2,3 miliarde de dolari. Chiar daca episodul ar fi trebuit sa fie despre contruntarea finala dintre Cersei Lannister si armata lui Daenerys, nimeni nu a putut sa ocoleasca referintele la Starbucks din ultimele zile in corelatie cu GoT. Paharul de pe masa petrecerii din Winterfell, s-a transformat intr-un fenomen online si a devenit o lectie de viralizare, indiferent ...