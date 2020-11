Eroii au fost comemorati: Ziua veteranilor 2020, sarbatorita la Constanta!

Începând cu ora 12.00, în incinta Cimitirului Central din Medgidia s-a desfășurat un ceremonial de comemorare a militarilor sârbi și cehi care, în anul 1916, și-au jertfit viața, în luptele pentru apărarea Dobrogei, imagini puteți vedea în secțiunea Galerie foto.

Încă de dimineață, am fost onorați să fim primiți de către comandantul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, domnul comandor Nicu Chirea și să îi acordăm domnului căpitan Nazare Marius insigna asociației noastre, pentru devotamentul activității sale în cadrul Forțelor Navale, cât și pentru activitățile alături de asociație.Din delegație au făcut parte președintele Sucursalei Constanța, Cristian Crăciun si vicepreședintele Adrian Lupașcu, informează Președintele Sucursalei Constanța, a Asociației militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități, Cristian Crăciun.Începând cu ora 12.00, în incinta Cimitirului Central din Medgidia s-a desfășurat un ceremonial de comemorare a militarilor sârbi și cehi care, în anul 1916, și-au jertfit viața, în luptele pentru apărarea Dobrogei.Evenimentul a fost organizat de Primăria și Garnizoana Medgidia.Ambasadorii Republicii Serbia și ai Republicii Cehe, primarul municipiului Medgidia, reprezentanți ai Asociației de prietenie româno - sârbe, precum și cei ai asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria" Filiala Județeană Constanța și Asociație Veteranilor Militari și Veteranilor cu Dizabilități, sucursala Constanța au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor Sârbi, la PLaca Comemorativă a Eroilor Cehi și Placa Comemorativă a membrelor Spitalului Femeilor Scoțiene.La ora 18.00, împreună cu preotul paroh de la Biserica Sfantul Nectarie si Teodor Tiron, declarată Biserica Militarilor Veterani, am organizat ceremonia pentru pomenirea celor 30 de eroi căzuți în teatrele de operații, cât și a celor cazuți pe teritoriul țării. Alături de reprezentanții asociației nostre au participat: reprezentatul Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, domnul căpitan Nazare Marius, domnul Emil Olteanu, președintele Ligii Maistrilor Militari de Marină, membrii ai asociației și militari. Am avut onoarea să-l avem alaturi pe domnul plt.adj. Iulian Căpățână, militar rănit în teatrele de operații și membru al asociației, care, recent a fost decorat de președintele României cu Medalia Naţională “Serviciul Credincios” clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari.La mulți ani veteranilor români!Evenimentele s-au desfășurat cu respectarea legislației și normelor anti-covid!