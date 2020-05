Erorile testelor PCR – coșmarul unui medic din Targu Jiu, luat cu izoleta din garda

Medicul urolog Dan Dănăilă povestește haosul prin care a trecut, aflând din presă că este infectat cu SARS-CoV-2 și internat alătături de alți bolnavi COVID-19 la Spitalul de boli infecțioase, scrie stiripesurse.ro. El le este recunoscător cadrelor medicale care au păstrat legătura cu soția sa însărcinată până când rezultatul în cazul său a fost infirmat […] The post Erorile testelor PCR – coșmarul unui medic din Târgu Jiu, luat cu izoleta din gardă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.