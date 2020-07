Erou la munca si in timpul liber: Cum a actionat un pompier dupa ce a auzit strigatul disperat al unui barbat. Este un copil mort aici!

Miercuri, în jurul orei 18.30, sergentul major Țifra Valentin Dănuț, se afla, în timpul liber, la ștrandul din municipiul Beiuș. La un moment dat, în timp ce era așezat la o masă din incinta ștrandului, a auzit un bărbat strigând: “Este un copil mort aici!”.Valentin, care, în fracțiuni de secundă, îl văzuse pe bărbat îndepărtându-se de locul în care-l descoperise pe copil, a sărit peste mese și scaune, ajungând în câteva clipe, la băiețelul în vârstă de 5 ani, care zăcea inert pe fundul unui bazin pentru adulți.După ce l-a evacuat rapid pe marginea bazinului, constatând că minorul nu respira și nu avea puls, aflându-se în stop cardio-respirator, subofițerul a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, reușind în câteva minute, să-l readucă la viață. Pompierul a continuat să-i acorde copilului toate îngrijirile necesare până la sosirea unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care l-a predat ulterior echipajului care încadrează elicopterul SMURD, băiețelul fiind transportat, în viață, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea.Atragem, din nou, atenţia tuturor părinţilor, bunicilor şi tutorilor legali ai minorilor, asupra consecinţelor tragice ale unor astfel de evenimente, provocate de cele mai multe ori de neglijenţă sau de o clipă de neatenţie, reamintindu-vă totodată, următoarele măsuri de protejare a vieții copilului dumneavoastră:- Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziţionate special pentru cei mici ori în cadă;- Urmăriţi continuu, comportarea copiilor în apă: nu citiţi, nu vă uitaţi la televizor, nu vă jucaţi pe telefon în timp ce copiii sunt în apă şi nu vă întoarceţi nici o clipă cu spatele la aceştia. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu înota;- Echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;- Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor;- Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente;- Explicaţi-le adolescenţilor pericolul la care se expun scăldându-se în locuri neamenajate ( râuri, lacuri, canale de irigaţii sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenţii sunt foarte puternici, albiile nămoloase sau pline de plante ori în locurile în care s-au produs anterior incidente: barajul de la Tileagd, canalul colector de la Boiu, apele Crişului Repede, Crişului Negru, respectiv Lacul Sântion), iar în cazul ieşirilor acestora „la scăldat” cu prietenii, stabiliţi de comun acord, o periodicitate şi o modalitate de contact ;- Intervenţia de urgenţă în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieţi, iar semnele care vă indică iminenţa înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ţinut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilaţie şi gâfâială; ochii sticloşi, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeţei apei cu braţele.