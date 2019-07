Erou peste noapte, la doar cinci ani. Si-a salvat familia de la moarte - VIDEO

baietel erou google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un baietel in varsta de cinci ani este considerat erou in Chicago dupa ce si-a salvat familie de la moarte. Toata familia lui, formata din sapte adulti si sase copii, dormea, numai Jayden Espinosa era inca treaz. Baiatul a simtit un miros de fum si s-a dus imediat sa-i trezeasca pe toti. La scurt timp a izbucnit un incendiu. Parintii au chemat imediat pompierii si, din fericire, au reusit sa scape cu totii cu viata. Casa si tot ce era inauntru, insa, au ars in totalitate, potrivit Yahoo. Exclusiv! Un copil a cazut de la etajul doi al unui bloc din Iasi Autoritatile spun ca daca nu era Jayden, incidentul ar fi avut, cel mai probabil, urmari tragice. Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...