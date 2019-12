Eroul atentatului din Charlotte, omagiat drept Maestru Jedi pentru noul Star Wars

Eroul care și-a salvat colegii în timpul atentatului de la University of North Carolina din Charlotte a fost omagiat în calitate de Jedi pentru noul film din seria Star Wars, arată CNN.

Creatorii Star Wars au creat un personaj în onoarea lui Riley Howell, arată CNN. Howel era cadet în perioada de instrucție și student la University of North Carolina din Charlotte. A murit în luna aprilie când campusul a fost ocupat de o persoană înarmată.

Autoritățile spun că Howell a salvat viețile celorlalți atunci când l-a atacat pe cel care trăgea cu pistolul în clasă.

Un purtător de cuvânt pentru compania Lucasfilm a arătat că au aflat povestea lui Howel și introducerea unui personaj în poveste care să îl omagieze pe tânăr a fost modul în care s-au fândit să ajute.

Personajul care poartă numele Ri-Lee Howell este descris pe site-ul fanilor Star Wars drept un Maestru Jedi și istoric al ordinului care a adunat poveștile investigării Forței.

Personajul apare pentru prima dată în cartea care însoțește cel mai recent film din serie, "Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", din 2019.

"Așa a zis toată lumea, că e un maestru Jedi, că e un erou”, a povestit Lauren Westmoreland, prietena lui Howell.

"E tare cool că a fost prezentat în felul acesta pentru că e unul dintre cele mai bune moduri care puteau fi alese”, a spus tânăra care a explicat faptul că la cinci ani, ziua de naștere a lui Howell a avut ca temă ”Star Wars”. Pe tort avea figurine care reprezentau personaje din film și toată lumea a făcut liniște pentru ca el să le poată spune numele pe măsură ce le recunoștea.

Acum numele său este inclus în "Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary", arată Wookieepedia, platforma fanilor Star Wars.

La o săptămână de la moartea tânărului, familia sa a primit o scrisoare din partea Lucasfilm prin care se arăta că îndrăzneala lui Howell și altruismul său aduce la lumină un Jedi în toți ceilalți.