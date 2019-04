Eroul din Afganistan. Emotionanta poveste. Cum si-a salvat colegii din ghearele mortii. Merita respectul nostru

este sanitarul plutonului 2 şi, sâmbătă, la nefericitul incident, a acţionat impecabil. Până la sosirea MEDEVAC-ului, a acordat primul ajutor răniților și a avut grijă ca ei să rămână stabili și conștienți.“Când am văzut norul de praf şi suflu, mi-am pregătit repede materialele şi mi-am luat rucsacii. Am ajuns cât am putut de repede la ei. Mi-a fost ușor să îi triez pentru că am avut indicii. După ce le-am acordat primul ajutor, le-am aplicat pe rând tourniquet, garouri sau pansamente. Ceilalți colegi m-au ajutat să îi pun pe targă și să îi transport în alte mașini pentru a fi la adăpost.M-am uitat foarte atent la ei, să îi observ dacă sunt confuzi, dacă vorbesc, dacă au corpuri străine, dacă au o poziţie nefirească etc. Vorbeam cu ei şi îi încurajam că va fi bine. Ca sanitar trebuie să observi şi emoţia.Nu, nu sunt la primul incident cu răniţi, meseria mea implică incidente, dar fiecare caz în parte te zguduie pe interior... Sunt colegii tăi şi tot timpul speri să nu îi ai vreodată în braţe.În acele clipe agitate, când se trage în jurul tău, trebuie să ţii cont de multe aspecte, sunt multe de făcut şi multe de evitat.Am făcut tot ce a fost nevoie pentru a-i menține în stare stabilă şi mereu îmi voi face meseria ireproşabil. Atunci când misiunea se va termina vreau să ştiu că am dat totul”.Reamintim că patru militari români au fost răniți sâmbătă, 13 aprilie, în jurul orei 10 (ora României), când o coloană de vehicule blindate MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – vehicule rezistente la exploziile minelor și protejate împotriva ambuscadelor) operate de militarii Batalionului 300 Protecția Forței “Sfântul Andrei”, aflați în misiune în zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat, urmat de un atac cu armament ușor de infanterie executat de insurgenți.Militarii răniți în atac sunt plutonierulși caporalii clasa a III-așiÎn urma incidentului a rezultat și avarierea vehiculului blindat de tip MRAP cu roller în care se aflau militarii. La nivelul batalionului s-a constituit o comisie pentru cercetarea circumstanțelor producerii evenimentului, condusă de șeful de stat major al unității.are 30 de ani şi este cercetaș în cadrul Regiumentului 528 ISR ”Vlad Țepeș” Brăila. El este pentru a doua oară la o misiune de luptă în Afganistan, prima dată fiind plecat în anul 2016. A plecat în Afganistan împreună cu colegii săi militari din cadrul Batalionului 300 Protecția Forței “Sfântul Andrei” Galați. Tânărul militar este logodit și urmează să se căsătorească cu prietena lui.nu este nici el la prima misiune în Afganistan. Este din Galaţi şi face parte din Batalionului 300 Protecția Forței “Sfântul Andrei” Galați.face parte din Batalionului 300 Protecția Forței “Sfântul Andrei” Galați şi are 40 de ani împliniţi în decembrie. Este născut în Bucureşti, dar a efectuat pregătirea în Galaţi, unde şi locuieşte.are 47 de ani şi este plecat pe frontul din Afganistan alături de Batalionului 300 Protecția Forței “Sfântul Andrei” Galați.