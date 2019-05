Escaladeaza conflictul dintre Pro Romania și aliații PSD: Ponta, acuzat ca este omul SIE

Liderul Pro România, Victor Ponta, a criticat dur un material de campanie distribuit în rețelele PSD, prin care se arată că liderii Pro România sunt oamenii serviciilor secrete. Liderul PER, Dănuț Pop, aliat al PSD în această campanie, susține că acel clip de promovare prezintă situația reală și încearcă să demonstreze legăturile dintre liderii Pro România cu serviciile secrete.

”Victor Ponta catalogheaza drept "mizerie" materialul video in care echipa sa de partid este prezentata ca fiind formata din ex-SRI, ex-SIE, ex-KGB si alte servicii. Victore, consideri mizerie adevarul despre colegii tai? De exemplu, chiar tu te mandreai ca Silviu Predoiu este sfatuitorul tau pe probleme de siguranta nationala, deci, parte din echipa ta de partid.

Dar, sa lamurim cine este, pe scurt, acest Predoiu. La inceputul primului mandat de presedinte, Traian Basescu promitea "epurarea clanurilor securiste din serviciile de informatii ale tarii", dar mai tarziu avea sa asigure chiar supravietuirea sistemului si nu eliminarea fosilelor comuniste care nu s-ar fi incadrat in noua directie europeana a Romaniei. Astfel, in 2006, ne-am trezit cu Silviu Predoiu numit in functia de Sef al SIE, acesta fiind titrat in presa vremii ca "agent anti-NATO in perioada cea mai neagra a dictaturii ceausiste”. Istoricul acestui personaj este interesant si plin de "peripetii", mai ales dupa 1990 cand se aude ca ar fi fost o "catastrofa" la nivel de instruire, motiv pentru care, "pentru a fi protejat a fost trimis la post in Africa, respectiv in Nigeria". Un aport semnificativ in ascensiunea profesionala l-a avut si tatal sau, fost securist, dar si "marele" Ioan Talpes (alt tradator de neam si tara) care a "ajutat" la plecarea sa in Africa. Se aude ca spionul Predoiu, devenit secretar III la Ambasada Romaniei din Lagos pe vremea aceea, ar fi fost salvat de catre un diplomat rus in urma unui incident petrecut intr-un restaurant, in jurul unei amazoane locale. Asadar, salvat de un KGBist, Predoiu se angajeaza sa faca orice pentru rus doar ca incidentul sa ramana acolo si nu la dosar, ceea ce a si rezolvat omul KGBului ulterior. Asa se presupune ca ar fi inceput legaturile sale cu Rusia. Mai tarziu, Silviu Predoiu ar fi fost acuzat de spionaj militar in favoarea Moscovei. Sa fie asta o coincidenta sau ii intorcea favoarea rusului?

De-a lungul anilor, Predoiu a mai fost cercetat pentru coruptie si multe altele dar, dosarele s-au oprit la DNA. Presa a relatat ca Silviu Predoiu era "amestecat in afaceri dubioase cu petrol impreuna cu oficiali nigerieni si cu mai multi afaceristi ai vechii Securitati." Dupa toate aceste detalii si evenimente care ridica cel putin la nivel de dubiu verticalitatea sa, Predoiu a avut o ascensiune fulminanta in cadrul SIE. Traian Basescu l-a facut general de brigada intr-un timp scurt, astazi avand gradul cel mai inalt de general cu patru stele. Acelasi Basescu care l-a facut pe Ponta presedinte la PSD si apoi prim- ministru al Romaniei. Inclusiv Victor Ponta a facut/ face parte din SIE.

Este trist sa vedem cum multi sefi sau adjuncti din servicii fac politica fix in partidele infiintate chiar de catre ei, iar asa-zisii lideri se fac ca ploua sau se victimizeaza. Nu poti sa spui ca urasti tradarea cand tu iubesti tradatorii. Reminiscentele vechii securitati le gasim din ce in ce mai mult in PRO Romania unde s-au adunat la comanda probabil, multi dintre ei, dupa cateva tentative esuate. Victor Ponta este prim- ministrul care numea in functii ministri si inalti functionari doar cu avizul/ acordul serviciilor si asta pentru ca el era in slujba lor. Deci, Ponta ar trebui sa ne spuna cum iubeste el tara asta, cand serviciile din care si el face parte, ne-au vandut cu totul.”, scrie Dănuț Pop.