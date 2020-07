Esecul de la Bacalaureat provine din gimnaziu: Cu medii de absolvire peste 9, dar cu note de 2 si 3 la Evaluarea Nationala

An de an, ierarhia județeană oferă radiografia unei educații centrate pe notele din catalog și departe de adevăratul nivel al elevului din bancă. Aproape aceleași școli, majoritatea din mediul rural, oferă o dezolantă imagine a învățământului și iluzia că poți fi „premiant” în gimnaziu și nulitate la probele scrise ale Evaluării Naționale. Pentru ca, mai apoi, în liceu, profesorul să fie nevoit să ridice un nivel de cunoștințe care de fapt nu există.Când are media de absolvire a gimnaziului 7,20 (Școala Gimnazială nr. 1 Văleni), respectivul elev nu a putut să scrie mai mult de 0,20 de puncte la limba română, pentru că la matematică a obținut doar punctul din oficiu. Elev de 7,46 medie la absolvire (Școala Gimnazială nr. 2 Plopeni) care a obținut 1 la română și 1,50 la matematică. Are media de absolvire 7,48 (Școala Gimnazială nr. 1 Biruința), dar 1,30 la română și 1,40 la matematică. La Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” Lipnița a reușit să termine cu 7,58, dar a luat 1,60 la română și 1 la matematică. A terminat gimnaziul la Liceul Cobadin cu media 8,24, dar la română a luat 2,05, iar la matematică 1,45. Cum e să termini cu 8,79 gimnaziul la Școala gimnazială nr. 2 Viile, dar să obții 2,25 la română și 1,50 la matematică? Tot aici a terminat un alt elev cu media 9,34, dar a obținut 3,95 la română și 2 la matematică. Colegul său, cu 9,43 medie de absolvire, dar cu 3 la română și 3,95 la matematică.Deloc surprinzător, și în unitățile din municipiul Constanța sunt exemple, ce-i drept... rarefiate. Un elev de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, absolvent de gimnaziu cu 7,37 a scris doar de 0,45 la română, respectiv 0,20 la matematică (în plus față de punctul din oficiu). Alt exemplu la Școala Gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu”, elev de 7,45 la final de gimnaziu, dar care la matematică nu a scris nimic, iar la română de 0,95 puncte. La Școala Gimnazială nr. 14 a terminat cu 8,05, ca la română să obțină 1,45, iar la matematică 1,75.Și exemplele ar putea continua în aceeași „cheie”, dar ne întrebăm cu ce folos?Anul trecut, când fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, lansa ideea repartizării în școlile profesionale a celor cu medii sub nota 5 la Evaluarea Națională, s-a pornit un adevărat „tsunami” în rândul părinților care nici în ruptul capului nu ar accepta un asemenea viitor pentru copilul lor. De parcă această alternativă a învățământului românesc constituie o pedeapsă, și nu un traseu onest al unui elev care la Bacalaureat cu certitudine nu ar mai putea să promoveze. Profesorii din liceu chiar nu pot face minuni atunci când cel din bancă vine din gimnaziu cu un asemenea gol de cunoștințe.Se tot vorbește despre renunțarea la repartizarea computerizată și reîntoarcerea la admiteri organizate de licee, ca soluție la slabele rezultate de la Bacalaureat. Poate acela ar fi momentul în care ar dispărea goana după note și „asediul” din gimnaziu, iar profesorii nu ar mai fi sub presiunea părinților, la rându-le speriați de această ierarhie județeană. Poate atunci s-ar putea privi din clasa a VIII-a direct la final de a XII-a, când notele din cataloage nu mai pot păcăli.