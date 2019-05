Esecul Partidului Conservator la alegerile europarlamentare a fost cauzat de impasul Brexitului, considera Theresa May

Premierul britanic Theresa May a afirmat că eşecul Partidului Conservator de la alegerile europarlamentare a fost cauzat de impasul Brexitului însă a avertizat cu privire la părăsirea UE fără un acord, relatează The Guardian.

May a făcut declaraţiile la Bruxelles înaintea summit-ului UE de marţi. Ea a afirmat că speră ca succesorul ei să găsească „un consens” în parlament care ar permite ca Marea Britanie să părăsească blocul european cu un acord.

Ea a refuzat să comenteze direct cu privire la afirmaţiile făcute de cei care vor să o înlocuiască, inclusiv cele ale fostului ministru de Externe Boris Johnson şi ale fostului ministru al Brexitului Dominic Raab, cei care susţin că Marea Britanie va trebui să părăsească UE pe 31 octombrie cu sau fără un acord.

May a subliniat că este important ca viitorul premier să obţină susţinerea parlamentului, care a votat anterior pentru a bloca un Brexit fără acord.

Ea a declarat: „Cât am fost prim-ministru, am fost la în jur de 15 întâlniri iar la fiecare am lucrat foarte mult pentru a negocia cel mai bun acord pentru ieşirea Marii Britanii din UE şi este un mare regret al meu că nu am putut livra Brexitul”.

„Dar bineînţeles, aceasta este problema succesorului meu şi va trebui să găsească o cale de a gestiona opiniile ferme de ambele părţi. Pentru a face asta şi a obţine o majoritate în parlament, precum am spus vineri, cred că va fi nevoie de un compromis”, a afirmat May.

„Mereu am considerat că cea mai bună opţiune pentru Marea Britanie este să părăsească UE cu un acord. Nu voi comenta cu privire la viziunile candidaţilor. Va fi un proces pentru selectarea succesorului ca lider al Partidului Conservator însă voi continua să cred că cel mai bine pentru Marea Britanie va fi să părăsească UE cu un acord”, a adăugat ea.

Premierul olandez Mark Rutte a afirmat că May va primi „multe săruturi” de la ceilalţi lideri însă nu vor exista noi negocieri cu Marea Britanie în afara cazului în care britanicii îşi vor schimba liniile roşii.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a afirmat la Bruxelles înaintea summit-ului că opinia sa privind acordul Brexitului a rămas neschimbată: „Nu va exista o renegociere”. Premierul luxemburghez Xavier Bettel a declarat pentru BBC că o renegociere cu un nou premier britanic „nu va funcţiona”.

Partidul Conservator a suferit o înfrângere usturătoare la alegerile europarlamentare, câştigând doar trei locuri, faţă de 18 în 2014.

„Bineînţeles că rezultatele alegerilor europarlamentare au fost profund dezamăgitoare pentru partid. Ceea ce ne arată este importanţa livrării Brexitului. Cred că cea mai bună cale de a face acest lucru este cu un acord dar acest lucru va fi sarcina succesorului meu şi pentru parlament să găsească o cale de a merge mai departe şi sper că aceste rezultate vor mobiliza parlamentul privind nevoia de a livra Brexitul”, a declarat May.