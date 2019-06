Esplanada din fata Teatrului National „Vasile Alecsandri” va fi reabilitata si modernizata

Esplanada Teatru National Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul conferintei de presa sustinta astazi de primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a anuntat o investitie de cateva zeci de milioane de lei. Concret, Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi, a vorbit despre esplanada din fata Teatrului National ''Vasile Alexandri'', esplanada care va fi reabilitata si modernizata EXCLUSIV! Primarul Mihai Chirica a anuntat noi masuri pentru Iasi! Despre ce este vorba '' Precizez ca nu se va construi parcare subterana! Am luat aceasta decizie din doua motive: nu vreau sa atragem prezenta unui numar sporit de autovehicule in zona centrala si nu vreau sa deranjam vegetatia inalta. Sunt doua argumente suficient de ...