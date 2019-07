Este ADEVARAT! Asta este greaua mostenire lasata in urma de Dacian Ciolos: Manageri INCOMPTENTI, salarii URIASE

Dacian Ciolos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca este necesara eficientizarea ministerelor. Aceasta sustine ca prin Legea 109 emisa in timpul mandatului de premier a lui Dacian Ciolos exista manageri de institutii care nu au criterii de performanta bine stabilite dar care nu pot fi schimbati, conform Mediafax. Traian Basescu il nimiceste pe Dacian Ciolos: Este un opurtunist! Sta cu o bucatica de Franta in casa "Eu cred ca este necesara o eficientizare a fiecarui minister. Sunt foarte multe agentii, entitati in subordinea unor ministere care efectiv nu-si au obiectul de activitate. (...)Avem pe Legea 109, legea data de Ciolos, unde avem numiti directori, manageri care nu au criterii de performanta bin ...