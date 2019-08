Este alerta maxima in Caraș-Severin: 'Paradisul viperelor' are la dispoziție doar doua doze de ser antiviperin

La nivelul judeţului Caraş-Severin, la ora actuală, sunt disponibile doar două doze de ser antiviperin, a declarat joi, purtătorul de cuvânt al DSP Caraş-Severin, Daniel Botgros, potrivit Agerpres.

"În acest moment, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa există o doză de ser antiviperin, care se află în termenul de garanţie. De asemenea, Spitalul Orăşenesc din Oraviţa are o astfel de doză. Spitalul din Oţelu Roşu nu are nicio doză, dar nici nu a solicitat vreodată, pentru că nu s-au confruntat, până acum, cu niciun caz de muşcătură de viperă. La Spitalul din Moldova Nouă au fost făcute toate demersurile pentru a primi serul antiviperin, iar cel din Caransebeş nu mai are nicio doză, motiv pentru care a făcut comandă pentru opt fiole", a declarat, purtătorul de cuvânt al DSP Caraş-Severin, Daniel Botgros.

DSP Caraş-Severin face un apel la toate unităţile spitaliceşti din judeţ pentru a-şi intensifica eforturile în vederea achiziţionării de ser antiviperin, astfel încât să aibă la dispoziţie măcar două - trei doze.

"Din păcate, şi principalul distribuitor de ser antiviperin a întâmpinat dificultăţi în aprovizionare. În plus, spitalele care mai au datorii întâmpină dificultăţi în a-şi procura acest ser, care este foarte scump şi cu termen de valabilitate scurt. Totuşi, nu trebuie să ne impacientăm, deoarece, în prezent, în Caraş-Severin sunt cele două doze, iar în cazul în care, să presupunem că ar putea fi muşcate de vipere mai multe persoane, serul antiviperin se poate solicita şi din alte judeţe", afirmă Daniel Botgros.

Potrivit purtătorului de cuvânt al DSP Caraş-Severin, situaţia serului antiviperin nu s-a schimbat semnificativ faţă de acum câteva luni.

"Din fericire, aceste cazuri de muşcături de viperă sunt rare, dar continuă să fie, într-adevăr, sezonul viperelor, şi chiar vreau să fac un apel la turişti, la localnici, cei care au casele în zone muntoase, să fie atenţi şi să nu confunde viperele cu şerpii neveninoşi, pentru că muşcătura poate să fie chiar fatală", a subliniat Daniel Botgros.