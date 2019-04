Este creat un gigant in domeniul serviciilor de custodie si administrarea activelor - Credit Agricole si Santander au anuntat ca intentioneaza sa fuzioneze

Grupul bancar francez Credit Agricole şi cel spaniol Santander au anunţat miercuri că intenţionează să-şi combine serviciile de custodie şi administrarea activelor, într-o tranzacţie care va crea un nou lider global, transmite Reuters potrivit Agerpres

Noua entitate va avea active în custodie în valoare de aproximativ 3.340 miliarde de euro şi va avea sub administrare active de 1.833 miliarde de euro, se arată într-o declaraţie comună a Credit Agricole şi Santander.Credit Agricole va deţine cea mai mare parte din noua entitate, care va păstra numele actualei divizii a băncii franceze de administrare a activelor - CACEIS.Grupul bancar francez va deţine 69,5%, în timp ce Santander va avea o participaţie de 30,5%. De asemenea, diviziile de valori mobiliare ale Santander "S3" din Spania şi America Latină vor fi combinate cu CACEIS."Suntem încântaţi să intrăm în acest parteneriat cu Crédit Agricole. S3 şi CACEIS sunt afaceri complementare şi lucrând împreună putem crea o platformă pentru serviciile de custodie şi administrarea activelor cu prezenţă pe plan global, care oferă clienţilor servicii cuprinzătoare pentru a-i ajuta să prospere şi să-şi îndeplinească ambiţiile", a afirmat preşedintele Santander, Ana Botin.Acordul vine pe fondul unui proces de consolidare în rândul băncilor europene. În plus, din cauza costurilor provocate de măsurile adoptate de autorităţile de reglementare şi de ratele scăzute ale dobânzilor, multe instituţii financiare europene îşi extind diviziile de administrare a activelor pentru a-şi îmbunătăţi rezultatele financiare.Xavier Musca, adjunctul directorului general al Credit Agricole, a anunţat recent că banca îşi va anunţa în 6 iunie strategia pe termen mediu dar nu sunt prevăzute schimbări radicale. "Avem un model bun de afaceri şi nu îl vom schimba", a spus Xavier Musca.El este şi preşedintele Board-ului Amundi, compania de gestionare a activelor al cărei acţionar majoritar este Credit Agricole.Musca a declarat că Amundi este deschisă la achiziţii, deşi se concentrează pe creşterea organică.Declaraţia sa vine după ce, în ultimele săptămâni, au sporit speculaţiile că DWS, compania de gestionare a activelor al cărei acţionar majoritar este Deutsche Bank, ar putea fi scoasă la vânzare pentru a finanţa fuziunea cu Commerzbank.Reprezentanţii Deutsche Bank şi DWS nu au comentat informaţia.Credit Agricole este prezentă şi pe piaţa din România sub forma unei bănci de retail care oferă produse şi servicii financiare persoanelor fizice, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi societăţilor de mari dimensiuni