Este de interes si importanta majora pentru toti parintii si adultii implicarea copiilor respectiv tinerilor in activitati extrascolare si care sa le dezvolte armonios personalitatea! Despre toate acestea, in Studioul BZI LIVE

Marti, 7 mai 2019, incepand cu ora 15.00, in Platoul emisiunii BZI LIVE este programata o noua editie proaspata, de impact si maxima relevanta pentru societate! Astfel, majoritatea dintre noi suntem constienti de importanta majora a implicarii copiilor si tinerilor in activitati extrascolare si care sa le dezvolte armonios personalitatea! Despre toate acestea, in Studioul BZI LIVE, cu un dascal si valoros specialist din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Iasi (ISJ). Este vorba de prof. Alla Apopei - inspector dedicat actiunilor, proiectelor si manifestarilor ce tin de acest palier. Domnia sa va oferi detalii ce tin de domeniul pe care-l coordoneaza, rolul acestuia, impactul asupra scolarilor, ele ...