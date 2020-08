Este dezamagitor, dar nu suntem devastati, spune antrenorul Manchester United dupa ratarea finalei Ligii Europa

Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a pus ratarea finalei Ligii Europa pe lipsa de experienţă a jucătorilor săi în faţa celor de la FC Sevilla. Norvegianul spune că rezultatul este dezamăgitor, dar nu face o tragedie din acest eşec, potrivit news.ro.

"Avem o echipă tânără. Avem în medie trei ani mai puţin decât ei şi cred că s-a văzut asta în unele momente. Acest grup de jucători va trebui să înveţe şi să obţină o anumită consistenţă în joc. Când am avut mingea la picior, am presat şi ne-am creat ocazii de contraatac, am fost strălucitori pe alocuri. Portarul lor a făcut un meci fantastic. Este dezamăgitor că nu am mai marcat, deoarece ştim că avem jucători care au această calitate. Rezultatul este foarte dezamăgitor. Nu suntem devastaţi, dar este unul dintre acele lucruri dificil de digerat, deoarece simţi că ai jucat fantastic uneori, ţi-ai creat ocazii şi pur şi simplu nu ai reuşit să marchezi golurile care, aşa am simţit eu, erau meritate. În diferite perioade ale jocului, cred că am fost excelenţi. Am fost la conducere lungi perioade de timp, atât în prima, cât şi în a doua repriză, în special la începutul ambelor reprize. Ne-am creat şanse şi ar fi trebuit să marcăm, dar nu pot da vina pe băieţi", a declarat Solskjaer, potrivit presei engleze.

United a jucat trei semifinale în acest sezon, Liga Europa, Cupa Ligii şi Cupa Angliei, şi le-a pierdut pe toate.

FC Sevilla s-a calificat pentru a şasea oară în finala Ligii Europa, după ce a învins, duminică, la Koln, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia Manchester United, în semifinale. Echipa andaluză a câştigat precedentele cinci finale ale Ligii Europa/Cupei UEFA în care a evoluat, în sezoanele 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Au marcat: Bruno Fernandes '9 (p) / Suso '26, De Jong '78.

În cealaltă semifinală se vor întâlni, luni, de la ora 22.00, la Dusseldorf, echipele Inter Milano şi Şahtior Doneţk.