Este fara precedent! Discursul lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare: Cei care conduc institutii precum Jandarmeria, Politia, SRI, SIE si Armata poarta uniforma altor state pe sub uniforma

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul Municipiului Baia-Mare, Catalin Chereches, a tinut un discurs memorabil cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea primelor unitati ale Jandarmeriei Romane in partea de vest a tarii. Mai precis, pe 1 iunie 1919 a avut loc organizarea acestor unitati in Transilvania eliberata dupa modelul existent in restul tarii. La implinirea Centenarului acestui act, Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a spus ca sefii institutiilor care ar trebui sa apere Romania, de la Jandarmeria Romana la SRI si Armata, „poarta uniforma altor state” pe sub cea a statului roman. Acesta a mai zis ca „tara este condusa din Vest si mai din Vest” si de-acolo isi iau gradele si salariile sefii institutiilor de forta. ...