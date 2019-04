Este INCREDIBIL! Procurorul Dan Voinea confirma ca Laura Codruta Kovesi a stiut de arderea arhivei de la Aiud

Laura Codruta Kovesi SI Augustin Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Istoricul Marius Oprea a dezvaluit ca o mare parte dintre documentele cu registrele cu eliberarile de la Aiud ar fi fost distruse din ordinul Laurei Codruta Kovesi pe cand era procuror general al Romaniei. Oprea a declarat ca detine aceste informatii de la generalul Dan Voinea, celebrul procuror care a intocmit rechizitoriul in baza caruia Nicolae si Elena Ceausescu au fost condamnati la moarte si executati, in 25 decembrie 1989. Marti seara, la Romania TV, Dan Voinea a dat detalii despre modul in care mai multe documente au fost distruse in mandatul lui Kovesi. "Eu l-am anuntat nu numai pe domnul Oprea, ci si pe presedintele CNSAS care lucra la o modificare a legii arhive ...