Este mare nevoie de sange!: Actiune de donare de sange la Adamclisi! Cand va avea loc

Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, Primaria Comunei Adamclisi si Parohiile: Adamclisi, Șipote, Petrosani ,Pietreni, Ion Corvin, Cetatea si Zorile organizeaza joi 03.10.2019, intre orele 08.30- 13.30, o actiune de donare de sange.Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatile Adamclisi, Sipote, Petrosani, Pietreni, Ion Corvin, Cetatea , Zorile si Deleni care doresc sa ii ajute pe pacientii care au nevoie de tratament transfuzional.Pot dona sange persoane cu varsta cuprinsa intre 18-65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani in functie de evaluarea medicala) cu greutatea peste 50 kg ( in functie de inaltime , constitutie), care nu au suferit de hepatita virala, tuberculoza, sifilis, malarie, infectie HiV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inima, etc.Persoanele peste 50 de ani sunt rugate sa aduca de la medicul de familie o adeverinta din care sa reiasa ca nu sunt in evidenta cu boli de inima, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sange.Cu 3 zile inainte de donare este interzis consumul de bauturi alcoolice!In ziua donarii se recomanda un mic dejun usor (sandwich-uri, fructe, lactate) si minim 500 ml lichide.Persoanele care efectueaza o donare completa (450 ml sange) beneficiaza la cerere de:- 7 tichete de masa pentru produse alimentare;- o zi libera, în ziua donarii, in cazul donatorilor salariati, elevi, studenti si militari;- decontarea cheltuielilor de transport in comun in ziua donarii intre localitatea de domiciliu/ resedinta inscrisa in actul de identitate si localitatea unde se efectueaza donarea de sange.