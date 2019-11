Este mult peste așteptari. Cifra romanilor care au votat in Diaspora se apropie de un milion

Diaspora şi-a doborât propriul record şi s-a prezentat la urne în număr impresionant. La ora 20.00, prezența la urne era de 900.314 de români, cu 300.000 mai mulți față decât totalul voturilor înregistrate în turul întâi al alegerilor prezidențiale. Deși ora este înaintată, ritmul se pătrează alert de o mie de voturi pe minut. La The post Este mult peste așteptări. Cifra românilor care au votat în Diaspora se apropie de un milion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.